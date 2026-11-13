Алексею Байкову, которого обвиняют в создании даркнет-площадки для торговли наркотиками «Гидра», грозит 18 лет заключения. Именно такой срок запросило обвинение в суде Перми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Окончательное решение по делу пока не принято. Как уточнили агентству в региональной прокуратуре, процесс проходит в Кировском районном суде. Следующее заседание назначено на 17 ноября, когда суд может огласить приговор.

По версии следствия, история преступного сообщества началась ещё в 2012 году. Тогда Байков вместе с сообщниками организовал схему распространения запрещённых веществ на территории России и стран СНГ. Для торговли использовалась интернет-площадка Hydra.

За десять лет существования ресурса правоохранители насчитали не менее 540 преступлений. Масштаб деятельности отражает и количество виртуальных торговых точек — их было более 19 тысяч.

Отдельную систему участники сообщества, по данным следствия, выстроили для отмывания доходов. С этой целью они зарегистрировали как минимум миллион анонимных криптовалютных счетов.

Работу «Гидры» правоохранители пресекли в 2022 году. В декабре 2024-го организатора преступного сообщества Станислава Моисеева приговорили к пожизненному заключению. Ещё 15 фигурантов получили сроки от восьми до 23 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что в июле 2026 года в Перми стали известны имена предполагаемых создателей «Гидры». Дело Алексея Байкова поступило в суд в начале месяца, а второго предполагаемого основателя площадки объявили в международный розыск.