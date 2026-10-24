Гигантская волна накрыла репортера в Испании в прямом эфире

В Испании огромная волна накрыла журналиста и оператора прямо во время телевизионного репортажа о шторме. Корреспондент телеканала Euskadi Quédate Серхио Овехеро рассказывал зрителям об опасной погоде, когда на съёмочную группу обрушилась морская вода.

Инцидент произошёл на набережной испанского города Ондарроа. Журналист предупреждал об усилении шторма и опасности высоких волн у побережья Страны Басков. В этот момент мощный поток воды перелился через ограждение и накрыл репортёра вместе с оператором.

От удара волны съёмочное оборудование оказалось залито водой, а прямая трансляция на несколько секунд прервалась. Эфир переключился на студию, где ведущий не смог скрыть удивления от увиденного. Он выразил надежду, что с коллегами всё в порядке.

Волна накрыла репортера в прямом эфире. Видео © Х / tiempodesanjuan

Позднее телеканал опубликовал запись происшествия в социальных сетях и сообщил, что никто из сотрудников съёмочной группы не пострадал. Журналист и оператор отделались испугом. Сам Овехеро позже вышел на связь и поделился шуткой, которую зрители придумали по мотивам неожиданного происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном происшествии во время прямого эфира в Греции, где на репортёра напала огромная свинья. Журналист Лазос Мантикос освещал последствия урагана, когда животное принялось преследовать и кусать его перед камерой. Ведущие в студии не смогли сдержать смех, а сам корреспондент позднее отнёсся к случившемуся с юмором.