В Мексике внедорожник сбил журналистов во время прямого эфира

Внедорожник сбил репортёра и оператора во время прямого эфира в мексиканском Монтеррее. Оба журналиста получили травмы, но находятся в стабильном состоянии, сообщает La Jornada со ссылкой на городскую службу гражданской защиты.

Камера сняла момент наезда внедорожника на журналистов в Мексике. Видео © X / Scope Report

Инцидент произошёл утром 2 октября на проспекте Моронес-Прието в штате Нуэво-Леон. Как пишет El Financiero, репортёр телеканала GamaVisión Альма де ла Роса Флорес и оператор Кристо Моралес рассказывали о последствиях сильных дождей. Съёмочная группа находилась возле участка, где оползень повалил дерево и частично перекрыл дорогу.

Ехавший по мокрой дороге Jeep потерял управление и начал скользить. Машину развернуло в сторону журналистов. Внедорожник задел корреспондентку и оператора, после чего прямая трансляция оборвалась.

«Мы только что в прямом эфире стали свидетелями аварии, нашу корреспондентку сбили», — сказал ведущий GamaVisión, его слова приводит Reporte Índigo.

Издание также сообщает, что на место прибыли спасатели и медики Красного Креста. Моралеса доставили в больницу на носилках, а де ла Роса с помощью спасателей смогла самостоятельно подняться в машину скорой помощи.

Позднее El Financiero сообщил со ссылкой на ведущего телеканала Марио Гамеса, что у журналистки выявили многочисленные ушибы, но не обнаружили переломов. Возможные переломы у оператора после обследования также не подтвердились. Состояние обоих оценивается как стабильное.

Водителя внедорожника задержали сотрудники полиции Монтеррея, пишет Reporte Índigo. Его передали прокуратуре для дальнейшего разбирательства.

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