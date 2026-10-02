Пьяная женщина насмерть сбила свою мать во дворе дома в Бурятии

Трагедия произошла ночью в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии: 45-летняя женщина за рулём Toyota Premio насмерть сбила собственную 74-летнюю мать. Об этом сообщила республиканская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда она заезжала на автомобиле во двор дома, её мать открывала ворота. Машина совершила наезд на женщину. От полученных травм 74-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 74-летняя петербурженка стала фигуранткой уголовного дела после того, как сбила подростка на пешеходном переходе. За рулём «Рено Сандеро» женщина проехала на запрещающий сигнал светофора и на скорости около 60 км/ч сбила 15-летнего пешехода.