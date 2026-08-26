Пенсионерка проехала на красный свет и сбила школьника на «зебре» в Петербурге

74-летняя петербурженка стала фигуранткой уголовного дела после того, как сбила подростка на пешеходном переходе. Инцидент произошёл 21 августа около 13:10 на проспекте Наставников. За рулём «Рено Сандеро» женщина проехала на запрещающий сигнал светофора и на скорости около 60 км/ч сбила 15-летнего пешехода, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

По версии следствия, водитель не заметила красный свет, потому что отвлеклась на упавший в салоне телефон. Пострадавший переходил дорогу на зелёный сигнал. Медики диагностировали у подростка травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Красногвардейский районный суд избрал пожилой автомобилистке меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ей запрещено управлять транспортными средствами до отмены или изменения решения, а также вменено в обязанность являться по вызовам следствия. Сама фигурантка свою вину признала.

А ранее Life.ru писал, что в Пермском крае мать на автомобиле насмерть задавила своего 11-месячного сына. В результате малыш получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь.