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24 августа, 12:53

В Пермском крае мать на автомобиле насмерть задавила своего 11-месячного сына

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Пермском крае погиб младенец, попав под колёса машины, за рулем которой находилась его мать. О трагедии рассказал источник РЕН ТВ.

Инцидент произошёл вечером 21 августа в деревне Почкиной. Женщина приехала вместе с сыном в гости к своим родителям.

Во дворе частного дома пермячка села в автомобиль Nissan Pathfinder. Начав движение вперед, она не увидела ребёнка, находившегося рядом с машиной.

В результате малыш получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия матери квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Ранее под Омском в ДТП погибли два человека. Четверо, включая младенца, пострадали.

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Никита Никонов
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