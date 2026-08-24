В Пермском крае мать на автомобиле насмерть задавила своего 11-месячного сына
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В Пермском крае погиб младенец, попав под колёса машины, за рулем которой находилась его мать. О трагедии рассказал источник РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вечером 21 августа в деревне Почкиной. Женщина приехала вместе с сыном в гости к своим родителям.
Во дворе частного дома пермячка села в автомобиль Nissan Pathfinder. Начав движение вперед, она не увидела ребёнка, находившегося рядом с машиной.
В результате малыш получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия матери квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее под Омском в ДТП погибли два человека. Четверо, включая младенца, пострадали.
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