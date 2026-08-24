В Египте автомобиль насмерть сбил риелтора из России возле её дома

В Хургаде под колёсами машины погибла 44-летняя гражданка РФ Евгения Х. Об обстоятельствах происшествия сообщает SHOT.

Последние шесть месяцев женщина трудилась в сфере недвижимости в этом египетском городе. Инцидент произошёл, когда она пересекала проезжую часть рядом со своим жильём.

Пострадавшую оперативно доставили в клинику на машине скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Полученные увечья оказались смертельными.

Сейчас близкие погибшей налаживают контакты с официальными структурами Египта. Им предстоит решить вопрос с отправкой тела на родину. Евгения родилась Карелии, где также занималась продажей квартир и домов. В 2023 году она расторгла брак с супругом. У неё остался сын.

Отмечается, что ситуация на дорогах в этой стране остается напряжённой. По статистике, почти 70% погибших в ДТП там — это пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.

Ранее российская туристка погибла в ДТП во Вьетнаме. У женщины остались муж и трое детей.