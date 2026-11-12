Первый пациент, которому ввели российскую персонализированную онковакцину, завершил курс лечения, а последние обследования не выявили у него признаков опухоли. Метастазы также исчезли, сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, мужчина уже четыре месяца находится под наблюдением врачей, и пока результаты остаются обнадёживающими.

После завершения терапии пациент не прекратил медицинское наблюдение. Его ежемесячно обследуют с помощью компьютерной томографии высокого разрешения, особое внимание специалисты уделяют лимфатическим узлам. Врачи проверяют состояние всего организма, чтобы не пропустить возможное возвращение заболевания.

«Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него всё в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили», — рассказал Гинцбург в интервью «Газете.ru».

Академик уточнил, что ранее у мужчины были метастазы, однако теперь они не обнаруживаются. Наблюдение за пациентом продолжится в течение трёх лет. По словам учёного, результаты обследований позволяют рассчитывать на успешное завершение этого этапа лечения, однако окончательные выводы о долгосрочном эффекте делать пока рано.

Российская онковакцина создана на основе технологии мРНК. Её принцип заключается в том, чтобы обучить иммунную систему распознавать индивидуальные особенности злокачественной опухоли и направлять защитные клетки организма на борьбу с ней. Для каждого пациента препарат разрабатывают отдельно, используя генетические данные его опухоли.

Работа над технологией продолжается. По словам Гинцбурга, на момент интервью вакцину получили уже шесть человек, а до конца 2026 года специалисты рассчитывают начать лечение 20 пациентов. Основную работу планируют проводить на базе Института имени Герцена, также к проекту подключается Башкирский государственный медицинский университет.