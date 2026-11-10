Научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург получил одну из высших государственных наград России в день своего 75-летия. Президент Владимир Путин присвоил известному учёному звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован 10 ноября на официальном портале правовой информации.

Гинцбург известен прежде всего своей работой в области эпидемиологии и микробиологии. Под его руководством Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи участвовал в разработке отечественных вакцин, включая препарат «Спутник V», созданный для профилактики коронавирусной инфекции.

Александр Гинцбург родился 10 ноября 1951 года в Москве. Он является академиком Российской академии наук, доктором биологических наук и одним из ведущих российских специалистов в области микробиологии и разработки вакцин. Сегодня учёному исполнилось 75 лет.

В 2021 году Гинцбург вместе с коллегами Денисом Логуновым и Сергеем Борисевичем стал лауреатом Государственной премии России в области науки и технологий. Их отметили за разработку и внедрение вакцин против лихорадки Эбола и CoViD-19, а также за создание технологий, используемых при разработке вакцинных препаратов.

Звание Героя Труда Российской Федерации относится к высшим государственным отличиям страны. Его присваивают гражданам за особые трудовые заслуги перед государством и народом, выдающиеся достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие России.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому за мужество и героизм, проявленные во время экспедиции на Международную космическую станцию. Первый полёт космонавта продолжался более 244 суток, за которые он дважды выходил в открытый космос и провёл за пределами станции свыше 13 часов. На Землю Зубрицкий вернулся 9 декабря 2025 года вместе с остальными членами экипажа корабля «Союз МС-27».