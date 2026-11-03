Президент России Владимир Путин присвоил высшие специальные звания 14 сотрудникам МВД. Трое стали генерал-лейтенантами полиции, девять — генерал-майорами, ещё двое — генерал-майорами юстиции. Указ опубликован на портале правовых актов.

Звание генерал-лейтенанта полиции получил Кирилл Адзинов — заместитель начальника миграционной службы МВД. Он также возглавляет департамент разрешительно-визовой работы этой службы. Такое же звание присвоено министру внутренних дел Ингушетии Владимиру Котову и начальнику ГУ МВД России по Херсонской области Владимиру Савчуку.

Среди получивших звание генерал-майора полиции — начальник УМВД России по Сахалинской области Владимир Арбузов и заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области Николай Безгубов. В этой части указа названы ещё семь сотрудников ведомства.

Отдельным пунктом предусмотрено присвоение званий генерал-майора юстиции двум сотрудникам МВД. Документ касается специальных званий высшего начальствующего состава органов внутренних дел.