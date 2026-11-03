Путин присвоил генеральские звания 14 офицерам МВД России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин присвоил высшие специальные звания 14 сотрудникам МВД. Трое стали генерал-лейтенантами полиции, девять — генерал-майорами, ещё двое — генерал-майорами юстиции. Указ опубликован на портале правовых актов.
Звание генерал-лейтенанта полиции получил Кирилл Адзинов — заместитель начальника миграционной службы МВД. Он также возглавляет департамент разрешительно-визовой работы этой службы. Такое же звание присвоено министру внутренних дел Ингушетии Владимиру Котову и начальнику ГУ МВД России по Херсонской области Владимиру Савчуку.
Среди получивших звание генерал-майора полиции — начальник УМВД России по Сахалинской области Владимир Арбузов и заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области Николай Безгубов. В этой части указа названы ещё семь сотрудников ведомства.
Отдельным пунктом предусмотрено присвоение званий генерал-майора юстиции двум сотрудникам МВД. Документ касается специальных званий высшего начальствующего состава органов внутренних дел.
Ранее президент России Владимир Путин наградил ректора ВГИКа имени С. А. Герасимова Владимира Малышева орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он удостоен государственной награды за большие заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа президента.