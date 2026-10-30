Спас друга после взрыва мины: Путин наградил школьника-героя из Луганска
Путин наградил школьника из ЛНР за спасение подорвавшегося на мине друга
Школьник из Луганска Ростислав Токарев, спасший друга после подрыва на противопехотной мине, получил медаль «За спасение погибавших» по указу президента России Владимира Путина. Награду подростку вручили в Совете Федерации, сообщили в правительстве ЛНР.
История произошла 12 мая 2026 года на берегу Северского Донца. Во время прогулки товарищ Ростислава наступил на мину и получил ранения. Сам школьник не растерялся и бросился ему на помощь. Подросток вызвал экстренные службы, оказал пострадавшему первую помощь, а затем перенёс его в безопасное место. По данным регионального Минобрнауки, Ростислав пронёс раненого друга на себе несколько сотен метров. Благодаря его действиям товарищ остался жив.
За этот поступок ученика гимназии № 52 отметили государственной наградой. Медаль ему вручили председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сенатор от ЛНР Ольга Бас и заместитель главы МЧС России Денис Попов.
Ростислав также вошёл в число 20 детей и подростков, приглашённых в Совет Федерации в рамках проекта «Дети-герои». Всего в 2026 году организаторы получили 167 представлений из 57 регионов страны.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин наградил четырёх добровольцев, спасавших людей во время весеннего наводнения в Дагестане. Они удостоились медалей «За храбрость» и «За спасение погибавших». Одного из волонтёров, Артёма Михрабова, наградили посмертно.
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