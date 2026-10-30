Спас друга после взрыва мины: Путин наградил школьника-героя из Луганска

Школьник из Луганска Ростислав Токарев, спасший друга после подрыва на противопехотной мине, получил медаль «За спасение погибавших» по указу президента России Владимира Путина. Награду подростку вручили в Совете Федерации, сообщили в правительстве ЛНР.

История произошла 12 мая 2026 года на берегу Северского Донца. Во время прогулки товарищ Ростислава наступил на мину и получил ранения. Сам школьник не растерялся и бросился ему на помощь. Подросток вызвал экстренные службы, оказал пострадавшему первую помощь, а затем перенёс его в безопасное место. По данным регионального Минобрнауки, Ростислав пронёс раненого друга на себе несколько сотен метров. Благодаря его действиям товарищ остался жив.

За этот поступок ученика гимназии № 52 отметили государственной наградой. Медаль ему вручили председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сенатор от ЛНР Ольга Бас и заместитель главы МЧС России Денис Попов.

Ростислав также вошёл в число 20 детей и подростков, приглашённых в Совет Федерации в рамках проекта «Дети-герои». Всего в 2026 году организаторы получили 167 представлений из 57 регионов страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин наградил четырёх добровольцев, спасавших людей во время весеннего наводнения в Дагестане. Они удостоились медалей «За храбрость» и «За спасение погибавших». Одного из волонтёров, Артёма Михрабова, наградили посмертно.