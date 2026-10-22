Путин наградил волонтёров за спасение людей при наводнении в Дагестане

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших» четырёх добровольцев, помогавших пострадавшим во время весеннего наводнения в Дагестане. Один из волонтёров, Артём Михрабов, удостоен государственной награды посмертно, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Указом президента РФ от 22.10.2026 № 761 медалью «За храбрость» II степени награждены Таривердиев Альберт Сабирович, Устарбеков Шамиль Исламутдинович. Медалью «За спасение погибавших» награждены Михрабов Артем Тажетдинович (посмертно), Нажмудинов Раджаб Залумханович», — говорится в документе.

Масштабное наводнение обрушилось на Дагестан весной 2026 года. Особенно тяжёлая ситуация сложилась 4–5 апреля, когда республика повторно оказалась под воздействием мощного циклона. Обстановку усугубил прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из-за которого затопило жилые дома в посёлке Мамедкала и ограничили движение по федеральной трассе «Кавказ».

Из четырёх микрорайонов в целях безопасности эвакуировали более четырёх тысяч человек. В результате подтоплений в Дербентском районе погибли пять жителей.