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Опубликовано 22 октября, 10:53

Путин наградил волонтёров за спасение людей при наводнении в Дагестане

Владимир Путин и Шамиль Устарбеков. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Шамиль Устарбеков. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших» четырёх добровольцев, помогавших пострадавшим во время весеннего наводнения в Дагестане. Один из волонтёров, Артём Михрабов, удостоен государственной награды посмертно, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Указом президента РФ от 22.10.2026 № 761 медалью «За храбрость» II степени награждены Таривердиев Альберт Сабирович, Устарбеков Шамиль Исламутдинович. Медалью «За спасение погибавших» награждены Михрабов Артем Тажетдинович (посмертно), Нажмудинов Раджаб Залумханович», — говорится в документе.

Масштабное наводнение обрушилось на Дагестан весной 2026 года. Особенно тяжёлая ситуация сложилась 4–5 апреля, когда республика повторно оказалась под воздействием мощного циклона. Обстановку усугубил прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из-за которого затопило жилые дома в посёлке Мамедкала и ограничили движение по федеральной трассе «Кавказ».

Из четырёх микрорайонов в целях безопасности эвакуировали более четырёх тысяч человек. В результате подтоплений в Дербентском районе погибли пять жителей.

Движение «Мы вместе» поможет семье погибшего в Дагестане 19-летнего волонтёра
Движение «Мы вместе» поможет семье погибшего в Дагестане 19-летнего волонтёра

Ранее Владимир Путин лично поблагодарил Шамиля Устарбекова, который во время паводка спас 23 человека. В июле глава государства пообщался с молодым человеком на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» и отметил его мужество. Ещё в апреле президент отдельно выразил признательность всем добровольцам, участвовавшим в ликвидации последствий наводнения в Дагестане.

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Андрей Бражников
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