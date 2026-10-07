Глава фракции «Новые люди» в ЗакСе Петербурга стал независимым депутатом

Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов вышел из депутатского объединения и продолжит работу как независимый парламентарий. Об этом на заседании 7 октября сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

По его словам, решение оформлено на основании личного заявления Павлова.

Сам депутат позже пояснил журналистам, что покинул не только фракцию, но и партию. Павлов заявил, что партийная работа стала для него дополнительной нагрузкой, а статус независимого депутата, по его мнению, позволит проще выстраивать отношения с жителями, которые придерживаются разных политических взглядов.

Павлов был избран в Заксобрание Петербурга VIII созыва по одномандатному округу №24. Ранее он уже работал в городском парламенте и возглавлял фракцию «Новые люди» в предыдущем созыве.

После его ухода во фракции остались три депутата — Дмитрий Панов, Ольга Герасина и Артём Николаев. Новым руководителем объединения стала Герасина.

Изменился и общий расклад сил в городском парламенте. Сейчас у «Единой России» 37 мандатов, у ЛДПР — четыре, у «Зелёных» и «Новых людей» — по три, у КПРФ — два. Павлов стал единственным независимым депутатом нынешнего состава Заксобрания.

Ещё 30 сентября, на старте работы нового созыва, Павлов был утверждён руководителем фракции «Новые люди». Тогда его заместителем стала Ольга Герасина. То есть перестановка произошла всего через неделю после формирования руководства парламентских объединений.

Ранее Life.ru сообщал о результатах выборов в Законодательное собрание Петербурга VIII созыва. По их итогам «Новые люди» сохранили представительство в городском парламенте.