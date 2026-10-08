«Хотят заставить меня замолчать»: Глава МИД Франции увидел «руку Кремля» в отключившемся микрофоне

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал Россию, Китай и поддерживающее Дональда Трампа американское движение MAGA после того, как во время его выступления пропал звук. Эпизод попал в трансляцию конференции Bpifrance.

Министр рассказывал о работе французских компаний за рубежом и затронул тему ложной информации, от которой, по его словам, страдает бизнес. В этот момент микрофон перестал работать.

«Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать», — заявил Барро.

До технического сбоя ни Москва, ни Пекин в его речи не упоминались. Эти страны он назвал уже после отключения звука. Продолжить выступление с прежним оборудованием не удалось. Министру принесли другой микрофон.

Ранее Барро уже выступал с обвинениями в адрес Москвы. В июле он сообщил о вызове российского посла в МИД Франции из-за кибератак. Министр утверждал, что за ними якобы стоит ФСБ, и анонсировал санкции против девяти человек и четырёх компаний. При этом доказательств российской причастности в телеэфире он не представил.