«Хотят заставить меня замолчать»: Глава МИД Франции увидел «руку Кремля» в отключившемся микрофоне
Глава МИД Франции Барро обвинил Россию, Китай и MAGA после отключения микрофона
Обложка © ТАСС / KIMMO BRANDT / ЕРА
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал Россию, Китай и поддерживающее Дональда Трампа американское движение MAGA после того, как во время его выступления пропал звук. Эпизод попал в трансляцию конференции Bpifrance.
Министр рассказывал о работе французских компаний за рубежом и затронул тему ложной информации, от которой, по его словам, страдает бизнес. В этот момент микрофон перестал работать.
«Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать», — заявил Барро.
До технического сбоя ни Москва, ни Пекин в его речи не упоминались. Эти страны он назвал уже после отключения звука. Продолжить выступление с прежним оборудованием не удалось. Министру принесли другой микрофон.
Ранее Барро уже выступал с обвинениями в адрес Москвы. В июле он сообщил о вызове российского посла в МИД Франции из-за кибератак. Министр утверждал, что за ними якобы стоит ФСБ, и анонсировал санкции против девяти человек и четырёх компаний. При этом доказательств российской причастности в телеэфире он не представил.
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