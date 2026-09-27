Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 17:13

Глава минфина США заявил о существенном сокращении помощи Китая Ирану

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китай существенно сократил помощь Ирану на фоне давления со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

При этом он отверг появившиеся ранее сообщения о том, что Пекин якобы наращивает военную и разведывательную поддержку Тегерана. По словам Бессента, у Ирана сейчас остаётся около 15 млн баррелей нефти, находящейся в море.

Министр предположил, что последние партии сырья могут быть доставлены в Китай в течение ближайших двух недель, после чего возможности Тегерана для дальнейшего обмена существенно сократятся.

О позитивных сдвигах в позиции Пекина ранее заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. В интервью NBC он рассказывал, что президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал с китайской стороной вопрос предполагаемой поддержки Ирана.

Бессент анонсировал еженедельное введение новых санкций против Ирана
Бессент анонсировал еженедельное введение новых санкций против Ирана

На прошлой неделе глава Минфина США пригрозил фактически остановить полёты иранских авиакомпаний по всему миру. Бессент предупредил зарубежные компании о последствиях за заправку самолётов, наземное обслуживание и продажу билетов иранским перевозчикам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar