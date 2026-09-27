Глава минфина США заявил о существенном сокращении помощи Китая Ирану
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Китай существенно сократил помощь Ирану на фоне давления со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.
При этом он отверг появившиеся ранее сообщения о том, что Пекин якобы наращивает военную и разведывательную поддержку Тегерана. По словам Бессента, у Ирана сейчас остаётся около 15 млн баррелей нефти, находящейся в море.
Министр предположил, что последние партии сырья могут быть доставлены в Китай в течение ближайших двух недель, после чего возможности Тегерана для дальнейшего обмена существенно сократятся.
О позитивных сдвигах в позиции Пекина ранее заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. В интервью NBC он рассказывал, что президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал с китайской стороной вопрос предполагаемой поддержки Ирана.
На прошлой неделе глава Минфина США пригрозил фактически остановить полёты иранских авиакомпаний по всему миру. Бессент предупредил зарубежные компании о последствиях за заправку самолётов, наземное обслуживание и продажу билетов иранским перевозчикам.
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