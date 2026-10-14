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Опубликовано 14 октября, 12:24

Глава Минобороны Эстонии признал присутствие военных НАТО на Украине с 2022 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине с 2022 года и даже посещали передовую. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Мартин Херем в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

По словам главы ведомства, он лично побывал в зоне боевых действий ещё в июле 2022 года, когда возглавлял Силы обороны Эстонии. Причём поездка проходила не в гражданской одежде, а в военной форме. Тогда линия соприкосновения находилась всего в нескольких километрах от Харькова.

Херем подчеркнул, что иностранные военнослужащие не скрывают своего присутствия на украинской территории. При этом он утверждает, что они не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

Эстонский министр пояснил, что военные изучают опыт ВСУ, но не используют оружие и не управляют радиолокационными системами. Полученные знания, по его словам, необходимы для подготовки собственной армии.

Кроме того, Таллин намерен перенимать украинский опыт противодействия беспилотникам, организации противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры. Для этого предусмотрены поездки эстонских специалистов на Украину и обмен практическими знаниями.

Москва неоднократно выступала против размещения западных военных контингентов на украинской территории. Российские власти предупреждали, что появление таких сил создаст дополнительные риски эскалации конфликта.

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Ранее Life.ru рассказывал о планах США и Европы предусмотреть военный ответ на нарушение возможного мирного соглашения по Украине. По данным Financial Times, обсуждавшиеся гарантии безопасности включали возможность размещения западных военных на украинской территории.

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Наталья Демьянова
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