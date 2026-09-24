Глава ВТБ Костин заявил об ухудшении инвестиционного климата в России

Инвестиционный климат в России ухудшился не только из-за западных санкций. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на XXIII Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге.

«Мы не совсем забыли слово «инвестиционный климат». <…> На самом деле он ухудшается, на мой взгляд, не только из-за санкций и так далее, но и по ряду других причин», — сказал Костин.

Таким образом, санкционные ограничения остаются лишь одним из факторов, которые, по оценке Костина, сегодня учитывают предприниматели и инвесторы при принятии решений о вложениях.

Ранее сообщалось, что ВТБ ожидает, что в 2026 году доля инвестиционных активов у состоятельных клиентов вырастет до 38% против 27% в 2024-м. По словам члена правления Дмитрия Брейтенбихера, клиенты переходят от сбережений к инвестициям в ОФЗ, золото, ЗПИФы и цифровые активы, а более половины будут использовать ИИ для проверки продуктов.