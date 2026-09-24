Набиуллина вернула 2к17: Экономика России генерит прибыль, как в 2017—2019 годы

Российская экономика по соотношению прибыли к ВВП вышла на показатели 2017–2019 годов, когда страна демонстрировала устойчивый рост при невысокой инфляции. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

По оценке главы регулятора, нынешние результаты свидетельствуют о способности отечественных предприятий зарабатывать.

«Это значит, что экономика генерит прибыль», — подчеркнула Эльвира Набиуллина, сравнив текущую ситуацию со второй половиной прошлого десятилетия.

При этом глава ЦБ напомнила, что многолетний рост цен остаётся одной из главных проблем, волнующих россиян. Именно поэтому Банк России должен добиваться стабильной инфляции, отметила руководитель регулятора.

Ранее Life.ru писал о заявлении Набиуллиной по поводу ускорения инфляции в России. На пресс-конференции 11 сентября глава Центробанка объяснила подорожание товаров действием разовых факторов и подчеркнула необходимость не допустить превращения временного скачка цен в устойчивую тенденцию.