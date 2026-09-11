Рост цен в России в последние месяцы заметно ускорился, заявила Набиуллина

Рост цен в России в последние месяцы заметно ускорился, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор должен не допустить, чтобы временный всплеск инфляции превратился в устойчивую тенденцию.

Глава ЦБ объяснила ускорение разовыми факторами, непосредственно повлиять на которые с помощью денежно-кредитной политики невозможно. При этом Банк России способен сдерживать их дальнейшее влияние на цены.

«Она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию», — подчеркнула Набиуллина.

Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. Именно динамика инфляции и устойчивость роста цен остаются одними из ключевых факторов, которые регулятор учитывает при принятии решений по ключевой ставке.

Напомним, сегодня ЦБ решил оставить ключевую ставку на уровне 14%. До этого регулятор снижал показатель на десяти заседаниях подряд — с июня 2025-го по июль 2026 года