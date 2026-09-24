ЦБ не станет ограничивать финансовых блогеров, но призовёт к закону

Банк России пока не планирует вводить запретительные или ограничительные меры для финансовых блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Речи о мерах запретительного, ограничительного характера пока не идёт», — подчеркнули в ЦБ на вопрос ТАСС.

При этом регулятор считает правильным, чтобы финансовые организации раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми сотрудничают. Банкам также предлагают работать только с авторами, соблюдающими специальный кодекс.

Ранее Life.ru писал, что ЦБ рассматривает возможность установить требования к работе финансовых блогеров. В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы речь шла о возможных требованиях к квалификации авторов, содержанию их публикаций и взаимодействию с финансовыми организациями.