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Регион
Опубликовано 14 сентября, 13:14

ЦБ рассмотрит введение требований для финансовых блогеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Финансовым блогерам в России могут установить требования к квалификации, содержанию публикаций и сотрудничеству с банками. Банк России оценит необходимость таких мер после обсуждения инициативы с участниками рынка. Планы регулятора отражены в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.

ЦБ также намерен следить за качеством информации, которую инвестблогеры распространяют в социальных сетях. Именно на такие рекомендации нередко ориентируются частные инвесторы при выборе финансовых инструментов.

В регуляторе считают, что авторы подобных каналов могут не обладать необходимыми знаниями, упрощать сведения о сложных продуктах и не рассказывать подписчикам обо всех рисках. Кроме того, реклама иногда подаётся как личное мнение.

В феврале ЦБ уже опубликовал доклад о регулировании финансовых инфлюенсеров. Среди обсуждаемых мер — создание специального реестра, требования к образованию и опыту, членство в СРО, а также ответственность за качество рекомендаций.

Для включения в реестр блогеру могут понадобиться профильное экономическое образование либо сертификат финансового аналитика и опыт работы на рынке более года. Ещё одним условием может стать отсутствие судимости и нарушений, связанных с манипулированием ценами.

ЦБ захотел создать реестр финансовых блогеров
ЦБ захотел создать реестр финансовых блогеров

Ранее Life.ru сообщал о проверке Центробанка новых случаев возможного влияния на рынок через Telegram-каналы. Речь шла об авторах популярных ресурсов с инвестиционными рекомендациями, которые могли подталкивать подписчиков к определённым сделкам.

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Николь Вербер
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