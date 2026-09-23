В ЦБ анонсировали ужесточение правил вывоза наличных и золота из России

Действующие правила вывоза из России наличных рублей и золотых слитков планируют ужесточить. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме.

«Указ действительно очень важный, очень серьёзный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить ещё больше порядка», — сказал Шабля.

Какие именно дополнительные ограничения могут появиться, представитель Банка России не уточнил. Сейчас особый порядок регулируется указом президента № 193 от 25 марта 2026 года.

С 1 апреля физлицам запрещено вывозить из России в страны ЕАЭС наличные рубли на сумму, превышающую эквивалент $100 тысяч по официальному курсу ЦБ. Для компаний и индивидуальных предпринимателей ограничение действует независимо от суммы. При этом предусмотрено исключение: деньги можно провозить через определённые международные аэропорты при наличии документов, подтверждающих их происхождение.