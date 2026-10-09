«Главное — быть собой»: Московские театры отказались диктовать зрителям, что надевать
Московские театры отказались вводить жёсткий дресс-код для зрителей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Московские театры не вводят жёсткий дресс-код для зрителей и учитывают быстрый ритм жизни горожан. Об этом РИА «Новости» рассказали представители театров, зарегистрированных на сервисе «Мосбилет».
В Мастерской Петра Фоменко отметили, что не требуют от посетителей специального наряда. В театре понимают, что многие зрители приходят на спектакли непосредственно после работы.
При этом в Мастерской подчеркнули, что ценят отношение зрителей к походу в театр как к празднику. Единственная просьба — не приходить на спектакль в одежде, которая может испачкать окружающих.
В Театре Маяковского также не стали устанавливать строгих требований к внешнему виду. Там заявили, что рады посетителям, которые выбирают красивую, модную, удобную или элегантную одежду.
В театре подчеркнули, что главное для зрителя — оставаться собой. Поэтому специальный наряд для посещения спектакля не является обязательным.
Вопрос театрального дресс-кода в этом году уже вызвал заметную дискуссию. В апреле Life.ru сообщал, что художественный руководитель частного театра Михаил Барщевский предложил ввести правила в российских театрах, поскольку часть зрителей приходит на спектакли в шортах, сланцах и майках. Инициативу поддерживали и представители театральной среды. В феврале Life.ru писал, что Николай Цискаридзе предложил установить официальные правила, определяющие допустимую одежду для зрителей, и назвал соблюдение определённого дресс-кода проявлением уважения к театру и окружающим. При этом позиция московских театров оказалась значительно менее строгой. В частности, Life.ru рассказывал о современных постановках и зрительской аудитории столичных театров, которая включает людей разных возрастов и социальных групп.
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