«Главное — быть собой»: Московские театры отказались диктовать зрителям, что надевать

Московские театры не вводят жёсткий дресс-код для зрителей и учитывают быстрый ритм жизни горожан. Об этом РИА «Новости» рассказали представители театров, зарегистрированных на сервисе «Мосбилет».

В Мастерской Петра Фоменко отметили, что не требуют от посетителей специального наряда. В театре понимают, что многие зрители приходят на спектакли непосредственно после работы.

При этом в Мастерской подчеркнули, что ценят отношение зрителей к походу в театр как к празднику. Единственная просьба — не приходить на спектакль в одежде, которая может испачкать окружающих.

В Театре Маяковского также не стали устанавливать строгих требований к внешнему виду. Там заявили, что рады посетителям, которые выбирают красивую, модную, удобную или элегантную одежду.

В театре подчеркнули, что главное для зрителя — оставаться собой. Поэтому специальный наряд для посещения спектакля не является обязательным.