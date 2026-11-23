Главный редактор литературного журнала «Знамя», 78-летний Сергей Чупринин пережил клиническую смерть в Москве. По данным РЕН ТВ, у известного литературоведа возникли серьёзные проблемы с дыханием на фоне хронического заболевания лёгких. Позднее медики диагностировали у него отёк лёгких.

Состояние Чупринина резко ухудшилось, когда он находился в своей квартире в Зубаревом переулке. Как утверждает телеканал, сначала мужчина начал испытывать затруднения с дыханием, а затем у него зафиксировали клиническую смерть.

Сергей Чупринин — один из известных российских литературных критиков, публицист и доктор филологических наук. С 1993 года он возглавляет журнал «Знамя», на страницах которого публикуются произведения современных писателей, поэтов и литературоведов. За десятилетия работы Чупринин выпустил множество исследований, посвящённых отечественной литературе и её ключевым представителям.

В 2021 году редактор стал лауреатом премии Правительства России в области средств массовой информации. Награду ему присудили за сохранение традиций литературно-художественных журналов, а также работу по поиску и поддержке молодых авторов.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении пациента с тяжёлым хроническим заболеванием лёгких, пережившего клиническую смерть. В Екатеринбурге 50-летний мужчина потерял сознание на фоне осложнений, связанных с болезнью. Врачам удалось восстановить сердцебиение и дыхание после семи минут реанимационных мероприятий.