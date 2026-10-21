Главреда издательства «Чёрная сотня» Бастракова объявили в розыск

Главный редактор издательства «Чёрная сотня» и основатель сети книжных магазинов «Листва» Дмитрий Бастраков объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает МВД России.

В розыскной карточке издателя указано: «Разыскивается по статье УК». При этом конкретная статья Уголовного кодекса, по которой разыскивают Бастракова, не называется.

Обстоятельства возбуждения уголовного дела также пока неизвестны. В открытом сообщении МВД не уточняется, когда был объявлен розыск и какое процессуальное положение занимает издатель.

Дмитрий Бастраков известен как руководитель издательства «Чёрная сотня», специализирующегося на литературе по русской истории и культуре. Он также основал книжные магазины и дискуссионные площадки «Листва», работающие с изданиями исторической и общественно-политической тематики.

Ранее Life.ru сообщал, что МВД России повторно объявило в розыск бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Информация о розыске появилась в базе ведомства. При этом причины повторного объявления в розыск в сообщении не уточнялись.