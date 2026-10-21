МВД объявило в уголовный розыск бывшего иеромонаха РПЦ Курмоярова*

В списке разыскиваемых МВД появилось имя бывшего иеромонаха Русской православной церкви Иоанна Курмоярова*. В сообщении ведомства говорится об уголовном преследовании, однако конкретную статью, по которой его ищут, силовики не раскрывают.

С правоохранительными органами экс-священнослужитель уже сталкивался летом 2022 года, когда его задержали в Петербурге из-за видеороликов. В своих публикациях он критиковал специальную военную операцию и концепцию главного храма Вооружённых сил РФ в Кубинке.

Спустя год Калининский районный суд признал мужчину виновным в распространении заведомо ложных сведений об использовании армии и назначил ему три года колонии общего режима. На процессе фигурант полностью признал вину.

В августе 2024-го Курмояров* вышел на свободу, однако устроиться на работу на родине ему не удалось. Впоследствии бывший иеромонах перебрался во Францию, где, согласно открытым данным, проживает до сих пор.

Ранее Life.ru сообщал о включении Иоанна Курмоярова* в реестр иностранных агентов. Соответствующее решение Минюст принял 15 августа 2025 года. Вместе с ним в список попали публицист Марк Солонин*, Марк Кротов*, Игорь Рудников* и объединение «Револьт-Центр»*. Ещё в 2023 году издание освещало судебный процесс над бывшим священником. Тогда ему не только назначили реальный срок, но и на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете. Отбывать наказание осуждённого направили в исправительную колонию общего режима.

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