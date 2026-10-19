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Опубликовано 19 октября, 10:57

Суд в Донецке приговорил блогера Татьяну Монтян* к полутора годам колонии

Татьяна Монтян*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tetiana.montian.7

Татьяна Монтян*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tetiana.montian.7

Суд в Донецке приговорил блогера и правоведа Татьяну Монтян* к полутора годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. При этом осуждённая пока останется на свободе. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Алексей Калугин.

«Монтян* приговорили к полутора годам лишения свободы, при этом меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменений до вступления приговора в законную силу, пока Татьяна* остаётся на свободе», — рассказал защитник.

Блогера признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ. Адвокаты настаивали на оправдании, считая квалификацию её действий неправильной. Теперь защита намерена обжаловать приговор.

Во время разбирательства Монтян* просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву, ссылаясь на состояние здоровья. Суд отказал в изменении места проведения слушаний, однако разрешил ей не присутствовать лично. В некоторых заседаниях блогер участвовала по видеосвязи.

Росфинмониторинг исключил блогера Егора Жукова из перечня экстремистов
Росфинмониторинг исключил блогера Егора Жукова из перечня экстремистов

Ранее Life.ru сообщал, что 27 октября 2025 года Татьяну Монтян* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2023 году Служба безопасности Украины также возбудила против неё уголовное дело по нескольким статьям, включая посягательство на территориальную целостность страны.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Никита Никонов
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