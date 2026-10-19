Суд в Донецке приговорил блогера Татьяну Монтян* к полутора годам колонии

Суд в Донецке приговорил блогера и правоведа Татьяну Монтян* к полутора годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. При этом осуждённая пока останется на свободе. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Алексей Калугин.

«Монтян* приговорили к полутора годам лишения свободы, при этом меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменений до вступления приговора в законную силу, пока Татьяна* остаётся на свободе», — рассказал защитник.

Блогера признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ. Адвокаты настаивали на оправдании, считая квалификацию её действий неправильной. Теперь защита намерена обжаловать приговор.

Во время разбирательства Монтян* просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву, ссылаясь на состояние здоровья. Суд отказал в изменении места проведения слушаний, однако разрешил ей не присутствовать лично. В некоторых заседаниях блогер участвовала по видеосвязи.

Ранее Life.ru сообщал, что 27 октября 2025 года Татьяну Монтян* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2023 году Служба безопасности Украины также возбудила против неё уголовное дело по нескольким статьям, включая посягательство на территориальную целостность страны.