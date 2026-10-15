Росфинмониторинг исключил блогера Егора Жукова из перечня экстремистов

Блогера Егора Жукова исключили из российского перечня террористов и экстремистов. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Росфинмониторинга.

Имя Жукова появилось в разделе, содержащем данные о лицах, исключённых из реестра. В записи указаны его полное имя, дата рождения — 28 июля 1998 года — и место рождения — Москва.

Широкую известность блогер получил после событий лета 2019 года в российской столице. В начале августа его задержали по делу об организации массовых беспорядков, произошедших 27 июля.

Впоследствии уголовное преследование по этому эпизоду прекратили. Однако Жукову предъявили другое обвинение — в публичных призывах к экстремистской деятельности, которые следствие усмотрело в нескольких видеороликах на его YouTube-канале.

В декабре 2019 года московский суд признал блогера виновным по делу о призывах к экстремизму и назначил ему три года лишения свободы условно.

Ранее Life.ru сообщал о включении 14-летней школьницы из Самары в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Девочка 2012 года рождения стала самой юной фигуранткой реестра. По данным Mash, подростка задержали после нападения с ножом на одноклассника, а при проверке обнаружили запрещённую литературу и участие в экстремистских чатах.