СК завершил расследование дела против экс-знатока ЧГК Аскерова*

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2022 году Аскеров* разместил в запрещённой в России социальной сети публикацию о маршале Советского Союза Георгии Жукове. В СК заявили, что содержащиеся в ней сведения были заведомо ложными и порочили память полководца.

«В ГСУ завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Ровшана Аскерова*. По данным следствия, в 2022 году он опубликовал на своей странице в запрещённой в России социальной сети заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память Маршала Советского Союза, Героя СССР Г. К. Жукова», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, следствие вменяет Аскерову* неоднократные призывы к посягательствам на жизнь государственных деятелей, нанесению ракетных и бомбовых ударов по территории России, а также оправдание террористических атак украинских вооружённых формирований. Ещё один эпизод связан с нарушением порядка деятельности иностранного агента.

Уголовное дело о реабилитации нацизма против Аскерова* было возбуждено ещё в апреле 2022 года из-за публикации о Жукове. Тогда речь шла о части 4 статьи 354.1 УК РФ. Сам Аскеров* обвинения отвергал. В мае того же года МВД объявило его в розыск, а Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу.

В декабре 2022 года Минюст включил Аскерова* в реестр иностранных агентов. В январе 2025-го Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов.

В августе 2026 года Савёловский суд Москвы оштрафовал бывшего знатока на 50 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об иноагентах — он не предоставил обязательную отчётность. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.

Аскеров* пришёл в элитарный клуб «Что? Где? Когда?» в 1998 году, а в 2001-м получил «Хрустальную сову». О своём уходе из телевизионной игры он объявил в 2018 году.

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