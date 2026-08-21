Со знатока-экстремиста из «Что? Где? Когда?» взыскали новый иноагентский штраф

Савёловский суд столицы обязал экс-знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Причиной стало несоблюдение правил деятельности иноагента, а именно — непредоставление обязательной отчётности в надзорные органы.

Как уточнили РИА «Новости» в суде, это уже не первое административное взыскание в отношении Аскерова* за подобные нарушения.

В 2022 году СК России возбудил в отношении Аскерова* уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По версии следствия, он разместил в социальных сетях публикацию, содержащую клевету в адрес маршала Георгия Жукова. В том же году Минюст признал Аскерова* иноагентом, а позже он был внесён в список террористов и экстремистов. В настоящее время фигурант находится за пределами России, он заочно арестован. Как уточнили в пресс-службе телекомпании «Игра-ТВ», Аскеров* больше не является участником программы «Что? Где? Когда?».

О долгах Ровшана Аскерова* известно с февраля прошлого года. Тогда Life.ru рассказывал, что у него есть задолженность в размере 130 тысяч рублей. Ещё в сентябре 2023 его штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента.

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