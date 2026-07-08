Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую оштрафовали за работу в СМИ-иноагенте

В Москве суд оштрафовал экс-участницу передачи «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую на 10 тысяч рублей за работу на издание The Insider*. О вынесенном решении рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

«Савёловский районный суд города Москвы 8 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ) в отношении Мереминской Екатерины Олеговны», — говорится в тексте.

Суд установил, что имя Мереминской указано в разделе авторов The Insider*. Она числится редактором раздела об экономике. На сайте также размещена её фотография и статья, опубликованная в марте 2026 года. Мереминская известна как участница интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?». Она принимала участие в пяти сезонах программы, последний раз выходила в игру в 2021 году.

До этого сообщалось, что Минюст России 3 июля 2026 года включил в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович**, а также публициста Инну Берёзкину**, журналистку Екатерину Алалыкину** и видеопроект «РОМБ»**.

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