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Регион
23 февраля, 04:47

Иноагент Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Ровшан Аскеров*. Обложка © Wikipedia

Ровшан Аскеров*. Обложка © Wikipedia

Бывший участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* накопил задолженность в России в размере 130 тысяч рублей, следует из судебных материалов. Об этом пишет РИА «Новости».

Судебные производства в отношении Аскерова* связаны со штрафами, наложенными Савёловским районным судом Москвы. В сентябре 2023 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, в августе — на такую же сумму за непредоставление отчётности, а в январе прошлого года он получил штраф в 50 тысяч рублей.

Помимо административных взысканий, Аскеров* также является фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он распространял ложные сведения, порочащие память советского маршала Георгия Жукова. В связи с этим он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Комик Руслан Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
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Ранее сообщалось, что в Верховном суде решили не рассматривать прошение признанного иноагентом Макса Покровского**, который хотел, чтобы его исключили из реестра. В перечень он попал в марте 2023 года.

* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Артём Гапоненко
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