Иноагент Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Бывший участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* накопил задолженность в России в размере 130 тысяч рублей, следует из судебных материалов. Об этом пишет РИА «Новости».

Судебные производства в отношении Аскерова* связаны со штрафами, наложенными Савёловским районным судом Москвы. В сентябре 2023 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, в августе — на такую же сумму за непредоставление отчётности, а в январе прошлого года он получил штраф в 50 тысяч рублей.

Помимо административных взысканий, Аскеров* также является фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он распространял ложные сведения, порочащие память советского маршала Георгия Жукова. В связи с этим он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде решили не рассматривать прошение признанного иноагентом Макса Покровского**, который хотел, чтобы его исключили из реестра. В перечень он попал в марте 2023 года.