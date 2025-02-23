Иноагент Ровшан Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
Ровшан Аскеров*. Обложка © Wikipedia
Бывший участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* накопил задолженность в России в размере 130 тысяч рублей, следует из судебных материалов. Об этом пишет РИА «Новости».
Судебные производства в отношении Аскерова* связаны со штрафами, наложенными Савёловским районным судом Москвы. В сентябре 2023 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, в августе — на такую же сумму за непредоставление отчётности, а в январе прошлого года он получил штраф в 50 тысяч рублей.
Помимо административных взысканий, Аскеров* также является фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он распространял ложные сведения, порочащие память советского маршала Георгия Жукова. В связи с этим он был заочно арестован и объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что в Верховном суде решили не рассматривать прошение признанного иноагентом Макса Покровского**, который хотел, чтобы его исключили из реестра. В перечень он попал в марте 2023 года.
* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.
** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.