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Опубликовано 8 октября, 16:43

14-летняя школьница из Самары стала самой юной фигуранткой списка террористов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

14-летняя школьница из Самары стала самой молодой фигуранткой перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает Mash.

Реестр обновили 7 октября. В него внесли девочку 2012 года рождения. По данным Telegram-канала, основанием могли стать запрещённая литература, которую девочка читала и хранила дома, а также её участие в экстремистских чатах.

Как утверждает Mash, о содержимом телефона и книгах стало известно после задержания подростка. Девочку задержали после нападения с ножом на одноклассника.

После произошедшего школьницу поместили под стражу на 30 суток и направили на принудительное лечение.

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Ранее Life.ru писал о подростках, которых обвиняли в подготовке терактов на железной дороге и массовых убийств сразу в нескольких регионах России. По версии следствия, несовершеннолетних вовлекали в радикальные сообщества, где им предлагали участвовать в насильственных акциях и диверсиях.

Больше новостей о массовых драках, расследованиях и задержаниях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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