14-летняя школьница из Самары стала самой юной фигуранткой списка террористов

14-летняя школьница из Самары стала самой молодой фигуранткой перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает Mash.

Реестр обновили 7 октября. В него внесли девочку 2012 года рождения. По данным Telegram-канала, основанием могли стать запрещённая литература, которую девочка читала и хранила дома, а также её участие в экстремистских чатах.

Как утверждает Mash, о содержимом телефона и книгах стало известно после задержания подростка. Девочку задержали после нападения с ножом на одноклассника.

После произошедшего школьницу поместили под стражу на 30 суток и направили на принудительное лечение.

Ранее Life.ru писал о подростках, которых обвиняли в подготовке терактов на железной дороге и массовых убийств сразу в нескольких регионах России. По версии следствия, несовершеннолетних вовлекали в радикальные сообщества, где им предлагали участвовать в насильственных акциях и диверсиях.