Известного юриста Монтян* включили в перечень террористов и экстремистов

Татьяна Монтян*, известная как общественный деятель, публицист и юрист, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства 27 октября.

«Монтян Татьяна Николаевна*, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР», — указано вперечне.

Монтян* сотрудничала с RT в качестве колумнистки и регулярно появлялась на российских телеканалах. Эти действия привели к тому, что в 2023 году в Украине было возбуждено уголовное дело против неё по четырём статьям, среди которых – покушение на территориальную целостность государства.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко**, признанной в России иноагентом. Её подозревают в публикации недостоверной информации о Вооружённых силах РФ и намерены объявить в международный розыск.