Главу парка «Патриот» Васильева доставили в суд на избрание меры пресечения
Хамовнический районный суд Москвы сегодня решит вопрос о мере пресечения для генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева. Бывшего губернатора Кировской области уже доставили на заседание, сообщает корреспондент Life.ru
Главу парка «Патриот» Васильева доставили в суд по делу о взятке. Видео © Telegram/ SHOT
Васильева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что в материалах расследования фигурирует около 80 млн рублей.
После допроса 65-летнего Васильева поместили в изолятор временного содержания. Следствие намерено добиваться заключения фигуранта под стражу.
До работы в «Патриоте» Васильев возглавлял Кировскую область (2017-2022) и Росреестр (2014-2016), занимал должности аудитора Счётной палаты и заместителя руководителя Росстата.
Накануне Минобороны заявило о содействии расследованию дела главы «Патриота». В ведомстве сообщили о тесном взаимодействии с военно-следственными органами и подчеркнули, что нетерпимость к коррупции среди должностных лиц остаётся безусловным приоритетом его работы.
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