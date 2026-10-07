Главу парка «Патриот» Васильева доставили в суд на избрание меры пресечения

Хамовнический районный суд Москвы сегодня решит вопрос о мере пресечения для генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева. Бывшего губернатора Кировской области уже доставили на заседание, сообщает корреспондент Life.ru

Главу парка «Патриот» Васильева доставили в суд по делу о взятке. Видео © Telegram/ SHOT

Васильева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что в материалах расследования фигурирует около 80 млн рублей.

После допроса 65-летнего Васильева поместили в изолятор временного содержания. Следствие намерено добиваться заключения фигуранта под стражу.

До работы в «Патриоте» Васильев возглавлял Кировскую область (2017-2022) и Росреестр (2014-2016), занимал должности аудитора Счётной палаты и заместителя руководителя Росстата.

Накануне Минобороны заявило о содействии расследованию дела главы «Патриота». В ведомстве сообщили о тесном взаимодействии с военно-следственными органами и подчеркнули, что нетерпимость к коррупции среди должностных лиц остаётся безусловным приоритетом его работы.