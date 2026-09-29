Главы правительств стран СНГ соберутся на заседание в Москве 10–11 декабря

Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Москве 10–11 декабря. Об этом сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

По его словам, подготовка к встрече станет одной из тем заседания Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ, которое проходит в Минске.

«Как раз будут обсуждать вопросы, связанные с подготовкой к заседанию Совета глав правительств в декабре. Оно пройдет в Москве 10–11 декабря. Уже известно об этом», — заявил Лебедев журналистам.

В повестку предстоящей встречи планируют включить 24 вопроса, связанных с взаимодействием стран Содружества.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого обсудил с ним подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ.