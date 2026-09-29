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Регион
Опубликовано 29 сентября, 08:25

Главы правительств стран СНГ соберутся на заседание в Москве 10–11 декабря

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Москве 10–11 декабря. Об этом сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

По его словам, подготовка к встрече станет одной из тем заседания Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ, которое проходит в Минске.

«Как раз будут обсуждать вопросы, связанные с подготовкой к заседанию Совета глав правительств в декабре. Оно пройдет в Москве 10–11 декабря. Уже известно об этом», — заявил Лебедев журналистам.

В повестку предстоящей встречи планируют включить 24 вопроса, связанных с взаимодействием стран Содружества.

Путин и президент Туркмении обсудили подготовку заседания Совета глав СНГ
Путин и президент Туркмении обсудили подготовку заседания Совета глав СНГ

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого обсудил с ним подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ.

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Андрей Бражников
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