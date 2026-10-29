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Опубликовано 29 октября, 12:26

Воскресный «папа»: Мужчина через суд потребовал у бывшей жены свиданий с кошкой

Голландец потребовал через суд свиданий с кошкой после развода, но получил отказ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Нидерландах мужчина попытался через суд добиться права регулярно видеться с кошкой, которая после развода осталась жить с бывшей женой. Он предложил забирать питомицу к себе через неделю или каждые выходные, однако суд в Амстердаме отказался рассматривать это требование.

Как сообщает нидерландское профильное издание Educatie-Online, бракоразводный процесс начался два года назад по инициативе женщины, имеющей гражданство Нидерландов и США. К тому моменту супруги уже жили отдельно: мужчина съехал из общего дома, а кошка осталась с хозяйкой. В ходе разбирательства экс-супруг потребовал установить официальный график общения с животным.

Женщина выступила категорически против. Она объяснила, что кошка уже пожилая, страдает серьёзными хроническими заболеваниями и нуждается в постоянном лечении. Кроме того, по словам хозяйки, бывший муж после расставания практически не интересовался судьбой питомца и не участвовал в оплате дорогостоящих ветеринарных услуг.

В итоге судья признал требование мужчины недопустимым к рассмотрению. Выяснилось, что статья 827 Гражданского процессуального кодекса Нидерландов не предусматривает установления графика встреч с домашними животными при разводе. При этом сам брак суд расторг, урегулировав остальные вопросы между бывшими супругами.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Турции мужчину обязали десять лет платить алименты на двух котов после развода. Животные остались жить с бывшей супругой, а их хозяин должен перечислять на содержание питомцев более 240 долларов каждые три месяца. Стороны согласились с таким решением суда.

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Марина Фещенко
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