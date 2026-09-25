Google отправит ИИ-оборудование в космос для создания орбитальной инфраструктуры

Google готовится проверить, сможет ли искусственный интеллект работать за пределами Земли. Компания планирует отправить на орбиту экспериментальный спутник с процессорами TPU в рамках проекта по созданию космической ИИ-инфраструктуры Suncatcher.

Первый испытательный запуск должен показать, насколько эффективно оборудование Google сможет работать в условиях космоса. В компании рассчитывают, что размещение ИИ-систем на орбите в будущем позволит получать значительно больше энергии для вычислений.

«После многолетних исследований проект Suncatcher готовится к своему первому испытанию на орбите: будет запущен прототип спутника для оценки производительности процессоров Google Tensor Processing Units в космосе», — говорится в заявлении компании.

В рамках проекта Google изучает возможность размещения спутников с вычислительными мощностями на околоземной орбите. По предварительным оценкам разработчиков, такие системы смогут получать в восемь раз больше энергии, чем аналогичное оборудование на поверхности планеты.

Запуск первого аппарата с процессорами TPU запланирован на 1 октября 2026 года. Спутник отправят в космос с помощью миссии Transporter-18, которую разработала компания Planet совместно со SpaceX.

Google рассчитывает, что подобная технология в перспективе может изменить подход к созданию дата-центров для искусственного интеллекта. Вместо огромных наземных комплексов вычислительные мощности могут частично переместиться на орбиту.

Ранее Life.ru писал, что глава OpenAI Сэм Альтман предупредил о возможном ускорении развития искусственного интеллекта. По его словам, системы, способные самостоятельно улучшать свои версии, могут начать развиваться быстрее, чем государства смогут создавать механизмы контроля. Альтман отметил, что рост автономности ИИ требует особого внимания со стороны международных организаций.