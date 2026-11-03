Таганский суд Москвы оштрафовал Google LLC на 3,8 млн рублей за неудаление информации, доступ к которой должен был быть ограничен по российскому законодательству. Компания признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Таганский районный суд Москвы вновь привлёк Google LLC к административной ответственности и назначил компании штраф в размере 3,8 млн рублей.

Речь идёт о нарушении порядка ограничения доступа к информации, распространение которой запрещено или ограничено в России.

По данным суда, Google не выполнил требование об удалении материалов, размещённых на одной из принадлежащих компании площадок. В деле указывается, что речь шла в том числе об информации, которую российские власти квалифицировали как дискредитирующую Вооружённые силы и государственные органы, а также способную дестабилизировать обстановку в стране.

На требования Роскомнадзора удалить эти сведения компания, согласно материалам дела, не отреагировала.

Google уже неоднократно привлекали в России к ответственности по аналогичной статье. В частности, 7 октября Таганский суд также назначил компании штраф в 3,8 млн рублей за неудаление запрещённого контента.