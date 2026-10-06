Google оштрафовали в России ещё на 3,8 млн рублей за запрещённый контент

Российский суд назначил Google LLC штраф в размере 3,8 млн рублей за информацию, доступ к которой компания должна была ограничить по требованию Роскомнадзора. Корпорацию признали виновной в административном правонарушении.

Основанием для нового дела стало неисполнение требования об удалении запрещённых в России материалов. Какой именно контент стал поводом для протокола, в сообщении Таганского суда Москвы не уточняется.

«Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», — сообщили в суде.

Для американской компании это далеко не первый подобный процесс. С начала 2021 года в отношении Google LLC составили уже 16 протоколов по этой статье. Ранее Life.ru сообщал о другом штрафе Google на 7,6 млн рублей за неудаление запрещённого в России контента. Компания была привлечена к ответственности сразу по двум административным протоколам. А в апреле Google получила пять штрафов на общую сумму 19 млн рублей за аналогичные нарушения.