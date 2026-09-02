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Опубликовано 2 сентября, 12:36

Google оштрафовали в РФ на 7,6 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на общую сумму 7,6 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Компания привлечена к ответственности сразу по двум административным протоколам.

Google LLC признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность владельцев интернет-ресурсов за неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен по российскому законодательству.

Одним из поводов для разбирательства стало неудаление информации о сервисе премиального трансфера Wheely, доступ к которому в России заблокирован.

По итогам рассмотрения двух протоколов суд назначил компании штрафы на общую сумму 7,6 млн рублей.

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Это не первое аналогичное взыскание в отношении Google за последнее время. Ранее Life.ru сообщал, что 12 августа суд также дважды оштрафовал компанию за неудаление запрещённого контента на общую сумму 7,6 млн рублей.

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Александра Вишнякова
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