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12 августа, 09:56

Суд в Москве дважды за день оштрафовал Google за запрещённый контент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google за неудаление запрещённого контента. За день было вынесено уже два таких решения.

Как пишет РИА «Новости», общая сумма штрафа составляет 7,6 миллиона рублей.

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Матвей Константинов
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