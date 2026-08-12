Суд в Москве дважды за день оштрафовал Google за запрещённый контент
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Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google за неудаление запрещённого контента. За день было вынесено уже два таких решения.
Как пишет РИА «Новости», общая сумма штрафа составляет 7,6 миллиона рублей.
Ранее в Подмосковвье ИИ впервые помог выписать штраф за борщевик. Опасный инвазивный сорняк обнаружил беспилотник с искусственным интеллектом. Владельцу участка предстоит заплатить 150 тысяч рублей.
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