Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент
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Таганский суд Москвы выписал мессенджеру Telegram три штрафа за неудаление запрещённой информации. Общая сумма взыскания составила 11,4 миллиона рублей.
Заседание прошло 2 сентября. Судья рассматривала материалы по каждому эпизоду отдельно и в итоге признала компанию виновной по всем пунктам. Позиция суда оказалась жёсткой: за каждый протокол назначено по 3,8 млн рублей.
«Признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей», — огласил решение судья.
Речь идёт о трёх публикациях, которые площадка отказалась блокировать. Часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ применяется к владельцам сайтов, которые не удаляют страницы с информацией, запрещённой к распространению на территории России. Для юридических лиц санкция ощутимая — подобные иски стали для Telegram регулярными.
Ранее мессенджер уже неоднократно привлекали к ответственности по этой статье. Так, в августе Telegram оштрафовали на 3,8 миллиона за неудаление информации.
Теперь у Telegram есть право обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Если апелляция не поможет, деньги придётся заплатить в полном объёме.
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