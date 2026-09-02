Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент

Таганский суд Москвы выписал мессенджеру Telegram три штрафа за неудаление запрещённой информации. Общая сумма взыскания составила 11,4 миллиона рублей.

Заседание прошло 2 сентября. Судья рассматривала материалы по каждому эпизоду отдельно и в итоге признала компанию виновной по всем пунктам. Позиция суда оказалась жёсткой: за каждый протокол назначено по 3,8 млн рублей.

«Признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей», — огласил решение судья.

Речь идёт о трёх публикациях, которые площадка отказалась блокировать. Часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ применяется к владельцам сайтов, которые не удаляют страницы с информацией, запрещённой к распространению на территории России. Для юридических лиц санкция ощутимая — подобные иски стали для Telegram регулярными.

Ранее мессенджер уже неоднократно привлекали к ответственности по этой статье. Так, в августе Telegram оштрафовали на 3,8 миллиона за неудаление информации.

Теперь у Telegram есть право обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Если апелляция не поможет, деньги придётся заплатить в полном объёме.