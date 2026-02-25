Last.fm грозит штраф до 12 млн рублей за запрещённый контент

Американский музыкальный онлайн-сервис Last.fm оказался под угрозой крупного штрафа до 12 миллионов рублей в России. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС, сервис привлекают к административной ответственности за неудаление запрещённой информации, включая призывы к экстремистской деятельности.

«Привлекаемое лицо: Last.fm Limited, ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации) и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление страниц с экстремистским контентом)», – говорится в документах административных дел.

В последний раз доступ к страницам Last.fm в РФ был ограничен в 2023 году, когда платформа игнорировала уведомления Роскомнадзора о необходимости удалить материалы, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Ограничительные меры были сняты в марте 2023 года после того, как сервис выполнил требования РКН, и страница снова стала доступна российским пользователям.

Теперь после повторных нарушений сервис вновь находится под угрозой административного штрафа и может столкнуться с ужесточением контроля.

Ранее Life.ru писал, что Telegram может быть признан экстремистской организацией, если не начнёт взаимодействовать с российскими ведомствами. Зампред Комитета Госдумы Андрей Свинцов предупредил, что в течение полутора месяцев сервис должен принять меры по противодействию террористическим угрозам. В противном случае возможны «исчерпывающие меры» со стороны ФСБ.