Google уберёт Gemini Pro из бесплатного доступа с 9 октября

Американская компания Google с 9 октября начнёт отключать доступ к модели Gemini Pro для пользователей без платной подписки. Об изменениях компания сообщила в справочном центре Gemini.

На бесплатном тарифе останется только Gemini Flash-Lite. Изменения затронут приложения Gemini при использовании личного аккаунта. Подписчикам AI Plus сроки перехода сообщат по электронной почте. После обновления условий им будут доступны Flash-Lite и Flash, а пользоваться Pro смогут обладатели подписок AI Pro и AI Ultra.

На этой неделе Google также представила Gemini 4 Argon — модель для сложных многоэтапных задач. Компания ориентирует её на разработку программного обеспечения, юридическую и финансовую работу, а также кибербезопасность.

Google уже применяет Argon внутри компании. По её данным, ИИ помог оптимизировать использование памяти в дата-центрах и высвободить более 300 тебибайт — около 330 терабайт.

Ранее Life.ru сообщал, что в августе пользователи в России столкнулись с недоступностью Gemini. Тогда подключиться к чат-боту не удавалось даже через VPN.