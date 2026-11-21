Масштабные вооружённые столкновения охватили мексиканский штат Синалоа после задержания одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны. В городе Гуасаве боевики преступных группировок устроили перестрелки с силовиками, перекрыли дороги и подожгли автомобили. Поводом стала спецоперация против Фаусто Исидро Месы Флореса по прозвищу Эль Чапо Исидро.

В Мексике вспыхнули перестрелки после задержания наркобарона Эль Чапо Исидро. Видео © X / anonymous_hat2

По информации El País, мексиканским военным удалось задержать предполагаемого руководителя картеля Los Mazatlecos в ходе операции 20 ноября. Сведения о его поимке журналистам подтвердили источники, близкие к правительственным структурам безопасности страны.

Практически сразу после сообщений об аресте в Гуасаве начались вооружённые столкновения. На улицах появились баррикады из горящих автомобилей, а на дорогах образовались многочисленные блокпосты, установленные участниками преступных группировок.

Для проведения операции силовики задействовали бронетехнику и военные вертолёты. В социальных сетях распространились кадры интенсивных перестрелок, на которых слышны автоматные очереди и видны охваченные пламенем машины.

Беспорядки затронули не только Гуасаве, но и другие районы северной части Синалоа. Региональные власти призвали жителей не выходить из домов и избегать поездок по дорогам, на которых вооружённые группы устроили заграждения.

Из-за стрельбы пришлось прервать бейсбольный матч в Гуасаве. Услышав выстрелы, зрители начали покидать трибуны и искать укрытия. Сведения о числе погибших и пострадавших в результате столкновений пока уточняются.

Фаусто Исидро Меса Флорес входит в число наиболее известных фигур мексиканского наркобизнеса. В феврале 2025 года ФБР включило его в список десяти самых разыскиваемых преступников. Американские власти предлагали до пяти миллионов долларов за информацию, которая помогла бы задержать или осудить предполагаемого наркобарона.

Ранее Life.ru сообщал о смерти одного из основателей мексиканского наркобизнеса. 15 ноября в возрасте 80 лет скончался Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный под прозвищем «Босс боссов». Один из создателей Гвадалахарского картеля умер в больнице после тяжёлого ухудшения здоровья. Он считался влиятельной фигурой преступного мира Мексики в 1980-х годах, а после распада его организации возникли другие крупные наркокартели, включая «Синалоа» и Тихуаны.