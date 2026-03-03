Мексиканского наркобарона Эль Менчо похоронили в золотом гробу
Главарь мексиканского картеля Немесио Осегера Сервантес. Обложка © Wikipedia
Убитого лидера мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» похоронили в городе Сапопан, штат Халиско. Рубена Немесио Осегеру Сервантеса, известного под прозвищем Эль Менчо, доставили на кладбище в золотом гробу. Об этом сообщила радиостанция Formula.
Похороны лидера мексиканского картеля. Видео © X / Astro Legendario
Колонна машин с белым катафалком прибыла на кладбище Ресинто-де-ла-Пас около полудня. Катафалк украсили цветочной композицией в форме петуха из красных роз. Этот символ ассоциируется с Эль Менчо, которого называли «Сеньор де лос гальос» из-за увлечения петушиными боями. Под звуки оркестра золотой гроб проводили к месту захоронения в присутствии родных и близких.
В районе кладбища в Сан-Хуан-де-Окотан разместили усиленные подразделения национальной гвардии, армии и полиции. На маршруте похоронной процессии установили блокпосты.
Напомним, волна насилия в Мексике началась 22 февраля после гибели лидера картеля «Новое поколение Халиско». Сервантеса тяжело ранили во время спецоперации в штате Халиско. Он скончался при транспортировке. В ответ боевики атаковали полицейские патрули, перекрыли дороги, подожгли автомобили и объекты инфраструктуры в нескольких штатах страны.
