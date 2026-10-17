Госдеп США объявил «охоту» на российских хакеров и назначил награду в $100 млн

Совокупный размер объявленных США вознаграждений за сведения о 13 российских IT-специалистах и четырёх кибергруппах превышает $100 млн, подсчитало РИА «Новости». Агентство изучило опубликованные Госдепартаментом ориентировки. Вашингтон обвиняет их фигурантов в причастности к киберпреступлениям.

Речь идёт об отдельных предложениях выплат с разными условиями. В ряде ориентировок максимальное вознаграждение достигает $10 млн. Среди упомянутых дел — атаки с применением вредоносных программ WhisperGate и Triton, а также проникновение в сети энергетического сектора.

Одна из карточек программы Rewards for Justice посвящена хостинг-провайдеру Media Land, связанной с ним компании ML.Cloud и нескольким сотрудникам. Госдеп предлагает до $10 млн за сведения в рамках этой ориентировки. Американское ведомство утверждает, что инфраструктуру компаний использовали для атак с программами-вымогателями, фишинга и других противоправных действий.

За информацию о лицах, связанных с Cyber Army of Russia Reborn / Z-Pentest, предусмотрено до $2 млн. По версии Госдепа, участники объединения вмешивались в работу промышленных систем управления на объектах водоснабжения и энергетики в США и Европе.

В изученную агентством подборку также вошли Conti, NoName057(16) и RaHDit. В частности, за сведения по NoName057(16) американская программа предлагает до $10 млн. Власти США связывают объединение с DDoS-атаками на государственные сайты, транспортные организации и финансовые учреждения.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в марте 2022 года Госдеп объявил вознаграждения за информацию о россиянах, обвинённых США в кибератаках. Среди них были Евгений Гладких, Павел Акулов, Михаил Гаврилов и Марат Тюков.