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7 августа, 06:35

Хакеры раскрыли имя связанного с НАТО специалиста, который давал СБУ координаты нефтяных терминалов РФ

Эксперт гибридной войны де Вахтер снабжал СБУ данными о нефтяных терминалах в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Специалист по гибридной войне Барт де Вахтер, связанный с организацией HAVN и структурами НАТО, передавал представителю СБУ сведения о российских нефтяных объектах. Об этом сообщает Mash со ссылкой на группу хакеров Beregini.

По их данным, де Вахтер направлял координаты нефтяных и газовых терминалов в Ленинградской и Калининградской областях, а также информацию о танкере «Газпрома», перевозящем сжиженный природный газ.

Хакеры утверждают, что специалист занимается вопросами, связанными с российским «теневым флотом», прокси-сетями, использованием миграции как инструмента давления, а также деятельностью сети культурных центров «Русский дом».

Кроме того, по информации источника ТАСС, в переписке де Вахтер предлагал провести онлайн-встречу с участием своего руководителя по имени Мартин. Представитель СБУ, фигурирующий в письмах как Иван, в ответ предложил подключить к обсуждению майора СБУ Михаила Марченко.

«Он (Марченко) очень опытный специалист, работает в настоящее время в Национальной академии Службы безопасности Украины. Основная сфера его деятельности — гибридные угрозы, шпионаж, диверсионная деятельность, информационные операции в современных конфликтах», — сказано в письме Ивана.

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Ранее хакерская группа Beregini заявила, что получила документы, которые свидетельствуют о координации НАТО и СБУ при подготовке атак беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру в Ленинградской и Калининградской областях. Файлы были получены с компьютера сотрудника организации HAVN Барта Де Вахтера и содержат сведения о передаче координат объектов, а также о проведении координационных онлайн-встреч с участием представителей НАТО и СБУ.

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Владимир Озеров
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