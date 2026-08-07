Хакеры из группировки Beregini получили доступ к документам, подтверждающим участие НАТО в атаках беспилотников на нефтяные и газовые объекты в Ленинградской и Калининградской областях. О содержимом слитых файлов сообщает Mash.

Целью кибервзлома стал компьютер Барта Де Вахтера, официально числящегося в компании HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network). Эта структура связана с силами специальных операций и разведкой НАТО.

В полученных материалах функционер обсуждает работу против «российского теневого флота» и прокси-сетей на Украине и в соседних с РФ государствах. Отдельно упоминается использование миграционных кейсов для политического давления, а также деятельность мировой сети культурных центров «Русский дом».

Схема действий, согласно слитым файлам, выстроена поэтапно. Сначала данные о координатах нефтяных и газовых терминалов, а также сведения о передвижении танкеров со сжиженным природным газом уходят представителю СБУ.

Затем следует координационная онлайн-встреча. Со стороны альянса в ней участвуют сам Де Вахтер и его руководитель Мартин, со стороны Украины — майор службы безопасности Михаил Марченко.

Все участники переговоров характеризуются как специалисты в сфере гибридных угроз. В сферу их компетенций входит взаимодействие с разведывательными структурами, подготовка диверсий и проведение информационных операций, включая вбросы и создание фейков.

Напомним, 4 июля беспилотник атаковал нефтетерминал в Санкт-Петербурге. В результате никто не пострадал, а все возникшие «техногенные последствия были ликвидированы». Оперативные службы сработали быстро, обеспечив безопасность на месте происшествия.